Calcio, muore figlio di Verreth: Bari chiude in anticipo ritiro

Un dramma in casa Verreth, la morte del figlio di 14 mesi Elliot Charles, e il Bari chiude in anticipo del ritiro. Il club biancorosso ha comunicato lo stop alle sessioni di allenamento in corso a Roccaraso con due giorni di anticipo sul previsto, dopo aver appreso della morte del figlio del proprio calciatore Matthias Verreth, centrocampista belga di 27 anni.

Il club: "Siamo senza parole"

"Non abbiamo parole - è scritto nel documento - nel comunicare una notizia che poco fa ha sconvolto profondamente ognuno di noi. Il presidente Luigi De Laurentiis, lo staff tecnico, tutta la squadra, la dirigenza e i collaboratori biancorossi si stringono a Matthias Verreth e alla sua famiglia in uno dei momenti più terribili che un genitore e un essere umano possa provare: la scomparsa improvvisa di un figlio". "Chiediamo - l'appello del club - a tutti i tifosi e tutte le tifose di stringersi idealmente ed emotivamente a Matthias, a sua moglie, alla loro primogenita e a tutti i loro cari in questo momento di terribile dolore". "Il gruppo biancorosso farà rientro oggi stesso a Bari in segno di lutto e rispetto nei confronti di una tragedia come questa", conclude la nota.