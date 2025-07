Università, immatricolazioni e iscrizioni per l'anno 2025-2025

Aumentano gli iscritti all'università: secondo i dati provvisori dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari, nell'anno accademico 2024/2025 si è registrato un sensibile incremento degli immatricolati, aumentati del 5,3% rispetto a marzo 2024. Sono gli atenei delle regioni centrali a registrare l'aumento più alto di immatricolati (+14%), seguiti dagli atenei meridionali (+6,1%), mentre al Nord l'ampliamento della platea universitaria è sensibilmente più ridotto: +2% di nuovi iscritti negli atenei del Nord-Est e -0,9% negli atenei del Nord-Ovest. Sono numeri che emergono dall'ultima classifica Censis (I MIGLIORI ATENEI D'ITALIA).

Iscriversi ai corsi di laurea

E per studenti e studentesse italiani è tempo di procedere con le iscrizioni ai vari corsi di laurea, con date diverse a seconda degli atenei. L'università di Firenze, per esempio, ha aperto dall'1 luglio le immatricolazioni per l'anno accademico 2025-2026, Cagliari ha dato il via il 16 luglio. Le immatricolazioni ai corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico ad accesso libero si aprono in genere nel mese di luglio, ma ogni ateneo ha date diverse. Per iscriversi è necessario presentare la domanda di iscrizione all'università entro la data di scadenza pubblicata sul sito della Facoltà scelta o sul Manifesto degli Studi con tutti i corsi di laurea che ogni anno viene pubblicato dalle università. Non esiste una scadenza uguale per tutti gli atenei: le date delle iscrizioni variano a seconda della facoltà scelta e del fatto che il corso di laurea scelto sia a numero chiuso o ad accesso libero. Generalmente per i corsi ad accesso libero c'è più tempo per effettuare l'iscrizione e la scadenza può variare tra la fine di settembre e l'inizio di novembre. Fondamentale è consultare con anticipo il sito del proprio ateneo per conoscere la data limite e non perdere la possibilità di iscriversi in tempo.