Incendi, in 7 mesi a fuoco oltre 30mila ettari. Le regioni più colpite

Il Meridione si conferma l'area più colpita dagli incendi con sei regioni in cima alla classifica per ettari bruciati. Male soprattutto la Sicilia, con 16.938 ettari in fiamme in 248 roghi (nella foto un rogo a Messina). Seguono Calabria (3.633 ettari in 178 eventi incendiari), Puglia (3.622 ettari in 69 eventi), Basilicata (2.121 ettari in 13 roghi) con la media ettari per incendio più alta, pari a 163,15. Infine la Campania con 1.826 ettari in 77 eventi e la Sardegna con 1.465 ettari in 19 roghi. Tra le regioni del Centro e Nord Italia sono segnalate Lazio (7/o posto in classifica) con 696 ettari andati in fumo in 28 roghi e la Provincia di Bolzano (8/a in classifica) con 216 ettari in 3 roghi e la Lombardia