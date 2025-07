Grecia in fiamme, incendi a 30 Km da Atene. Emergenza anche in Albania

Dalla giornata di ieri numerosi incendi boschivi stanno mettendo in ginocchio la Grecia. Sei vigili del fuoco sono stati ricoverati in ospedale con ustioni e intossicazione da fumo, mentre proseguono le evacuazioni anche a 30 km a nord di Atene. Dall'Italia sono partiti due Canadair. Situazione critica per gli incendi anche in Albania, dove da tre giorni si combatte contro i roghi