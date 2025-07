Incendi Turchia, almeno 11 operai forestali morti nel rogo a Eskisehir

Almeno undici operai forestali sono morti in Turchia mentre cercavano di domare un incendio in un bosco nei pressi di Eskisehir, nell'ovest del Paese, regione di Seyitgazi. Lo hanno riferito le autorità locali, parlando delle vittime "eroiche che hanno trovato la morte combattendo le fiamme". Non si fermano intanto i tentativi di contenere il rogo, che ha raggiunto anche la provincia di Afyonkarahisar. Da giorni si combatte per spegnere le fiamme.