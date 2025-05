Meteo, ciclone e maltempo in arrivo: le regioni a rischio. Previsioni

Già in queste ore iniziano a manifestarsi i primi segnali di cambiamento del meteo. Le prime zone a essere interessate saranno la Sardegna e il Nordovest, in particolare il basso Piemonte e la Liguria di ponente. Qui, l’instabilità si farà sentire con nubi irregolari e qualche fenomeno sparso, preludio a un peggioramento più deciso. Nel corso della mattinata, la situazione meteorologica tenderà a deteriorarsi, soprattutto lungo i settori montuosi settentrionali e su tutta la dorsale appenninica, dove sono previsti i primi rovesci. Tuttavia, sarà dal pomeriggio in poi che l’instabilità si intensificherà in modo marcato: rovesci e temporali, inizialmente confinati ai rilievi, si estenderanno progressivamente anche alle aree di pianura. Le regioni del Nord più colpite saranno Piemonte, alta Lombardia, Emilia-Romagna e gran parte del Triveneto, dove non si escludono temporali anche di forte intensità, con colpi di vento e locali grandinate. Al Centro e al Sud, le precipitazioni si sposteranno dai rilievi verso le zone limitrofe, coinvolgendo la bassa Toscana, i versanti adriatici tra Marche, Umbria e Abruzzo, e successivamente Molise, Basilicata, Calabria ionica e gran parte della Sicilia. Nel contempo, la situazione meteorologica tenderà a migliorare in Sardegna, che vedrà un progressivo miglioramento nelle ore successive