11/12 ©Fotogramma

Visto che attualmente la scadenza per le domande del bonus 1.000 euro del Decreto Ristori quater è fissata al 15 dicembre 2020, in caso di conferma dovrebbe valere la stessa regola prevista per le richieste in scadenza il 18, vale a dire far partire il pagamento entro la fine del mese