Decreto Ristori quater, le misure al vaglio: cosa sappiamo

Così, incassato il via libera quasi all'unanimità delle Camere a spendere altri 8 miliardi per contenere i danni della pandemia, il governo cerca ora di chiudere il testo del decreto Ristori quater. È probabile che il via libera del Consiglio dei ministri arrivi domenica sera. È questo il limite ultimo per fermare la scadenza delle tasse di fine mese: sia per dare tempo ai tecnici di scrivere le norme sia per consentire di sciogliere gli ultimi nodi

Scostamento di bilancio: ok alla Camera e al Senato