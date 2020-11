Pubblicato in Gazzetta ufficiale il provvedimento che verrà finanziato con un nuovo fondo di 400 milioni di euro da destinare ai Comuni. L’obiettivo è quello di sostenere quei nuclei familiari che si trovano in difficoltà: l’aiuto arriverà attraverso l'erogazione di buoni spesa e generi di prima necessità, come avvenne durante la prima fase della pandemia