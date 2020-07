Bonus tracker, dalla cassa integrazione al bonus vacanze

Quanti bonus sono arrivati alle persone rispetto ai piani del governo? Sky TG24 monitora giorno per giorno i progressi delle misure introdotte per alleviare l'emergenza economica. Dalle garanzie per i prestiti fino ai bonus bici e i 600 euro per gli autonomi, in un'unica pagina

Il bonus tracker di Sky TG24 monitora i progressi sulla distribuzione degli aiuti e sussidi pubblici introdotti negli ultimi mesi. La pagina viene aggiornata ogni volta che nuovi dati vengono pubblicati dalle amministrazioni pubbliche.

Clicca qui se non vedi il grafico. La cassa integrazione è stato uno degli aiuti su cui si sono sviluppate più polemiche. Per mesi centinaia di migliaia di lavoratori sono rimasti senza stipendio e senza Cig, anche per via delle complesse procedure burocratiche previste. Oggi la situazione sembra però essere migliorata. I dati mostrano che sono il 7,4 per cento le domande giacenti ancora da prendere in considerazione dall'Inps tra quelle inviate dalle imprese. In termini assoluti si tratta di quasi 110mila domande, di cui quasi tutte inviate per più di un dipendente. Ciò significa che probabilmente ancora alcune centinaia di migliaia di lavoratori stanno aspettando che la domanda della propria azienda sia valutata. Mentre se si considerano gli assegni da pagare ai lavoratori, tra le domande già autorizzate, manca all'appello ancora il 5 per cento. Cioè circa 371mila bonifici.

Clicca qui se non vedi il grafico. Anche le garanzie pubbliche per i prestiti alle piccole e medie imprese hanno avuto un avvio travagliato. In particolare per via dei controlli degli istituti di credito, obbligati a valutare lo stato di salute delle aziende che richiedono il credito. Oggi i dati mostrano per fortuna un'accelerazione della misura, ma siamo ancora lontani dall'obiettivo del governo fissato a 100 miliardi di euro di prestiti erogati. Per ora, secondo i dati del Ministero dell'economia, i prestiti per cui le banche hanno chiesto la garanzia al Fondo di Garanzia valgono il 52 per cento dell'obiettivo.

Clicca qui se non vedi il grafico. Il bonus per i lavoratori autonomi, prima di 600 euro al mese e ora aumentato a 1000 per maggio, è arrivato all'83 per cento delle persone che lo avevano richiesto. Attenzione però, questo dato è relativo ai soli assegni di marzo e aprile e - secondo l'Inps - buona parte delle richieste non soddisfatte è rappresentato da domande respinte.

Clicca qui se non vedi il grafico. La garanzie concesse da Sace, società controllata da Cassa Depositi e Prestiti, per i prestiti alle imprese medio-grandi hanno raggiunto secondo gli ultimi dati solo il 4,45 per cento dell'obiettivo del governo. L'esecutivo infatti si era posto la soglia di 200 miliardi di prestiti da raggiungere. Per ora però i prestiti sono stati pari a circa 9 miliardi di euro, di cui 6,3 solo per Fiat Chrysler.

Clicca qui se non vedi il grafico. Un aiuto che invece è stato accessibile con maggiore velocità è la moratoria per i finanziamenti. Le micro, piccole e medie imprese possono beneficiare di un'interruzione dei pagamenti dal volume complessivo di circa 220 miliardi di euro. Si tratta di linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza. Per ora secondo il Ministero dell'economia i finanziamenti su cui si è applicata la misura sono stati il 71,7 per cento dell'obiettivo del governo, cioè 157 miliardi.

Clicca qui se non vedi il grafico. Uno dei bonus più recenti introdotti con il decreto "rilancio" è quello destinato alle vacanze. Offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto e utilizzato da luglio a dicembre. Il ministro Dario Franceschini ha annunciato che all'8 luglio erano state almeno 12.580 le famiglie a spendere il bonus. Si tratta però di solo lo 0,24 per cento dell'obiettivo del governo, che prevede una platea di 4,8 milioni di famiglie (elaborazione dalle stime della relazione tecnica del decreto "rilancio"). Più di 400mila invece lo hanno ricevuto tramite l'appIO, ma non per tutti sarà semplice spenderlo: alcuni alberghi e strutture turistiche si stanno rifiutando di accettarlo come forma di pagamento.

Clicca qui se non vedi il grafico. Il bonus mobilità dedicato a bici e monopattini, che copre fino al 60 per cento della spesa per chi vive nelle grandi città, non è ancora partito. E infatti è allo 0 per cento rispetto all'obiettivo del governo. Nonostante, secondo il decreto "rilancio", sarebbe dovuto diventare operativo entro il 18 luglio 2020.

Clicca qui se non vedi il grafico. Anche il reddito di emergenza è stato introdotto con il decreto "rilancio", per rafforzare la lotta alla povertà in un momento di crisi economica. A fine giugno ha raggiunto, secondo l'Inps, 209mila famiglie (mentre 455 mila lo hanno nel frattempo richiesto). Rispetto alle stime della platea fatte dal governo - contenute nella relazione tecnica del decreto - è il 24 per cento.

Clicca qui se non vedi il grafico. I contributi a fondo perduto per le imprese: la misura, una forma di indennizzo rispetto ai danni economici causati dalla pandemia, è calcolata sulla base del calo del fatturato e altri elementi. Per ora, come riporta l'Ansa, ne sono stati erogati tramite bonifico i due terzi rispetto alle previsioni: il 67 per cento dei 6,2 miliardi di euro stanziati.

Clicca qui se non vedi il grafico. Infine il bando "Impresa sicura" di Invitalia, pensato per rimborsare le spese sostenute dalle aziende per dispositivi di protezione. Era stato preso da molti come esempio della lentezza della burocrazia nel distribuire gli aiuti economici. I fondi infatti sono terminati dopo ben 1 secondo e 4 centesimi dall'apertura del bando online. Appena in tempo per quasi 3mila imprese per richiedere i fondi, mentre altre 190mila sono rimaste a bocca asciutta per esaurimento dei soldi a disposizione. La misura ha quindi soddisfatto l'1,47 per cento delle richieste.