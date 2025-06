Consulenti lavoro, Enrico Vannicola eletto nuovo Presidente Nazionale

Si è appena concluso il 28° Congresso Ordinario nazionale dell’A.N.C.L., Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro che ha visto l’elezione del nuovo Presidente Nazionale: Enrico Vannicola. Iniziato mercoledì 18 con l’audizione papale di una delegazione di circa ottocento colleghi arrivati da tutta Italia, il Congressoelettivo per il rinnovo dei vertici nazionali dell’ANCL tenutosi in presenza a Roma presso l’Auditorium Antonianum, si è concluso il 20 giugno, giornata in cui si sono svolte le votazioni con 463 aventi diritto al voto e 411 votanti, pari all’88%, che hanno espresso il nome di Vannicola al ruolo di Presidente Nazionale dell’ANCL per i prossimi quattro anni. Tre intensi giorni di confronto e dibattito che hanno visto la partecipazione attiva di numerosi congressisti provenienti da tutta Italia che hanno confermato come il Congresso sia un momento fondamentale di dialogo e condivisione per la categoria. Gli interventi che si sono susseguiti hanno testimoniato l’importanza del ruolo del consulente del lavoro nell’attuale contesto sociale ed economico di riferimento, affrontando temi strategici per il futuro della professione.

