Chi è Luciano Buonfiglio, il nuovo presidente del Coni

Un profilo di continuità

Settantquattro anni, Buonfiglio era ritenuto il candidato favorito, espressione di una linea di continuità rispetto al presidente uscente Giovanni Malagò, che ha guidato il Coni per dodici anni. Ex atleta, ha gareggiato come canoista alle Olimpiadi di Montréal nel 1976, vincendo in carriera numerosi titoli nazionali. È alla guida della Federazione Italiana Canoa Kayak dal 2005 e ha già ricoperto incarichi ai vertici del Coni, essendone stato vicepresidente dal 2013 al 2018, proprio durante il primo mandato di Malagò.