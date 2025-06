Canone Rai, richieste di esenzione entro il 30 giugno

Chi non possiede una TV può evitare l’addebito del canone Rai per il secondo semestre dell’anno (luglio-dicembre 2025): c’è tempo fino al 30 giugno per inviare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate

I titolari di un contratto di energia elettrica residenziale che non hanno un televisore hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo ed evitare l’addebito automatico del canone sulla bolletta della luce nella seconda parte del 2025, ossia da luglio a dicembre.

La domanda

La dichiarazione va presentata direttamente dal titolare di utenza elettrica residenziale o dall’erede, tramite l’app, intermediari abilitati come il Caf, tramite Pec, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta con firma digitale, inviata all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it . La dichiarazione di non detenzione, per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.