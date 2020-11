12/14 ©Fotogramma

IL NUCLEO FAMILIARE - Non si può usufruire del bonus se al momento della richiesta il nucleo familiare esposto nella app IO non corrisponde alla situazione aggiornata. L’Agenzia ha confermato che chi non può o non riesce a fruire del bonus entro il 30 giugno 2021 non può cederlo ad altri, non può regalarlo o rinunciarvi in cambio di un corrispettivo in denaro