Bonus vacanze prorogato a giugno 2021, lo ha chiesto solo il 35%

Sono stati in pochi a richiedere il bonus da 500 euro per le vacanze. Così il governo proroga la misura dal 31 dicembre a a giugno 2021

Il bonus vacanze non può essere considerato un successo. Il governo a maggio aveva stanziato più di 1 miliardo e mezzo per quest'anno per pagare le vacanze, fino a 500 euro, a famiglie con un reddito Isee inferiore ai 40mila euro.

Per ora le richieste sono state molto minori delle attese. Come attesta il bonus tracker di Sky TG24, solo il 35 per cento della platea stimata dal governo ha richiesto lo sconto. E ancora meno sono quelli che l'hanno effettivamente speso: solo 1 su 6 secondo i dati di PagoPA.