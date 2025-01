Ex Ilva, arrivate 10 offerte per acquisizione di stabilimenti e asset

Introduzione

I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in Amministrazione straordinaria (As) e di Ilva in As hanno comunicato che "sono pervenute dieci offerte per l'acquisizione degli stabilimenti ex Ilva”, entro il termine fissato alla mezzanotte tra il 10 e l’11 gennaio. La "scadenza, precedentemente prorogata a dicembre 2024, ha consentito una più ampia partecipazione al processo di presentazione delle offerte".