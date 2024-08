Introduzione

È arrivato il bando - pubblicato dal ministero delle Imprese e del made in Italy - per la cessione dell’ex Ilva di Taranto. Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate entro il 20 settembre, ed è richiesto un impegno per lo sviluppo della società e delle controllate, ma anche per la decarbonizzazione e per il mantenimento dei livelli occupazionali.

Il ministro Adolfo Urso si è detto nei giorni scorsi “fiducioso” perché “chi ha visto gli impianti, chi ha visitato i porti di Taranto e di Genova e chi ha avuto la possibilità di colloquiare con i commissari e alcuni con i lavoratori è tornato da me ancora più convinto di manifestare il proprio interesse. Troveremo una soluzione”, ha concluso, “anche per la crisi della siderurgia italiana”. Ecco che cosa prevede il bando e quali sono i punti salienti