Fisco, le scadenze di agosto 2024: il calendario completo

Introduzione

Anche ad agosto sono diversi gli appuntamenti fiscali da segnare in agenda, specie nella seconda metà del mese: il 16 agosto, infatti, i datori di lavoro agricoli e non devono versare all'INPS i contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, mentre il 20 agosto i condomini dovranno versare le ritenute incassate come sostituti d’imposta; i committenti versare i compensi per collaboratori occasionali e i soggetti operanti in ambito finanziario la Tobin Tax.

Il 20 agosto è una data importante anche per l’Iva: in questo giorno, infatti, andrà versata l’Iva per i periodi precedenti, come il mese scorso o il primo trimestre 2024.