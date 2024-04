Dai rimborsi alle rate: come ricevere gli avvisi del Fisco sull’app IO

Novità in arrivo sull’App dei servizi pubblici, sviluppata e gestita da PagoPA: messaggi personalizzati su rimborsi; scadenze di contratti; adempimenti e rate e comunicazioni non recapitate. Gli avvisi riguarderanno anche le abilitazioni conferite a persone di fiducia per l'accesso alla propria area riservata e le date da ricordare. L’applicazione si può scaricare da App Store o Play Store e per accedere alla propria area personale serve la Carta d’identità elettronica o lo Spid