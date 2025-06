Israele attacca anche lo Yemen: obiettivo capo stato maggiore Houthi

Parallelamente alle sirene che si sono attivate in tutto il Nord a causa di un pesante lancio di missili dall'Iran, un attacco è stato effettuato in Yemen. Secondo quanto riporta Ynet, l'obiettivo sarebbe il capo di stato maggiore delle forze Houthi, Mohammed Abd al-Karim al-Ghamari. Una fonte della sicurezza yemenita ha detto a Ynet che il keader yemenita è anche il capo del programma missilistico dell'organizzazione terroristica. L'attacco ha preso di mira il suo quartier generale, che si trova in un quartiere di lusso, mentre era in corso una riunione. Gli Houthi stanno ora allestendo posti di blocco e le ambulanze stanno arrivando sulla scena. Al-Ghamari ha seguito una formazione in Iran ed è stato responsabile del coordinamento tra iraniani e Houthi. La fonte della sicurezza ha aggiunto che era tra i "più pericolosi" e che se la sua morte fosse confermata, sarebbe un duro colpo per l'Iran e gli Houthi.