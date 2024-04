IT Wallet, come funziona il nuovo portafoglio digitale sull’App Io

Il sistema ufficiale è stato istituito con l’approvazione del decreto Pnrr dello scorso 26 febbraio. Sarà il primo strumento di questo tipo ad avere valore di legge. L’intero progetto, fino alla messa in funzione, avrà un costo per lo Stato pari a 102 milioni di euro per ciascuno degli anni di lavoro: 2024, 2025 e 2026