Botulino, martedì le autopsie sui morti per intossicazione in Calabria

Il 12 agosto saranno eseguite le autopsie su Luigi di Sarno e Tamara D'Acunto, le due persone morte dopo aver mangiato panini con salsiccia e cime di rapa acquistati da un commerciante ambulante a Diamante, in provincia di Cosenza. Lo stesso giorno finirà il tempo massimo di manifestazione dei sintomi di intossicazione: se non ci saranno nuovi casi, hanno spiegato fonti ospedaliere, il cluster potrebbe essere chiuso. Stazionarie le condizioni dei ricoverati. Continuano le indagini: 9 indagati, tra cui 5 medici
Continuano le indagini in Calabria, dove due persone sono morte e quattordici sono finite in ospedale per un'intossicazione da botulino dopo aver mangiato panini con salsiccia e cime di rapa acquistati da un commerciante ambulante a Diamante, in provincia di Cosenza. Domani, martedì 12 agosto, saranno eseguite le autopsie sulle due vittime: Luigi di Sarno, 52enne di Cercola, nel Napoletano, e Tamara D'Acunto, 45enne di Diamante. Lo stesso giorno finirà anche il tempo massimo di manifestazione dei sintomi di intossicazione: se non ci saranno nuovi casi nelle prossime 48 ore, hanno spiegato fonti ospedaliere, il cluster nato in Calabria potrebbe essere chiuso.
Le autopsie
Le autopsie stabiliranno le cause della morte delle due vittime, Luigi di Sarno e Tamara D’Acunto. La Procura di Paola, guidata da Domenico Fiordalisi, ha affidato l'incarico a un collegio di medici dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro: oltre alle due autopsie, il collegio dovrà eseguire anche altri approfondimenti.
I ricoverati
Sono stazionarie, intanto, le condizioni dei pazienti ricoverati all’ospedale Annunziata di Cosenza. Complessivamente i degenti sono 14: 5 sono in terapia intensiva, 3 in pediatria e 6 nei reparti di area medica.
Le indagini
Per quanto riguarda le indagini, le persone iscritte nel registro degli indagati sono nove: cinque sono medici di due strutture sanitarie del cosentino che hanno avuto in cura le vittime prima del decesso. L'ipotesi è che i due pazienti non abbiano ricevuto una diagnosi tempestiva. Nell'inchiesta, affidata al sostituto procuratore Maria Porcelli, sono indagate anche altre quattro persone: si tratta dell'ambulante e di tre responsabili delle ditte produttrici del prodotto potenzialmente inquinato da botulino. Le ipotesi di reato sono, a vario titolo, di omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Da quanto emerge, su questo fronte gli accertamenti si stanno concentrando sulle modalità di conservazione e somministrazione dell'alimento e non tanto sul prodotto in sé.
“Fenomeno circoscritto e limitato”
Martedì, come detto, scade il tempo massimo di manifestazione dei sintomi di intossicazione da botulino. “Invito i cittadini, qualora dovessero insorgere i sintomi, a rivolgersi alle strutture ospedaliere. Ma voglio tranquillizzare tutti sul fatto che quanto accaduto è un fenomeno circoscritto e limitato”, ha detto il sindaco di Diamante Achille Ordine, nel corso di una diretta Facebook. Lo scorso 3 agosto, 18 persone hanno mangiato un panino con cime di rape comprato da un food truck sul lungomare di Diamante: due sono morte e 16 sono state ricoverate in ospedale. Ordine, parlando delle condizioni di salute delle persone ricoverate, ha aggiunto che “la situazione è per fortuna migliorata”. “Per il resto - ha detto ancora - sono in corso indagini della magistratura che appureranno la verità dei fatti e accerteranno eventuali responsabilità nella vicenda, che non sta certamente a noi verificare”.
Alcuni microrganismi – il più noto è il Clostridium botulinum – producono tossine che sono in grado di portare a una malattia neuro-paralitica. Il botulismo si manifesta in diverse forme, tra cui quella legata al consumo di alimenti a rischio: conserve e semi-conserve su tutti. Le sostanze pericolose vengono neutralizzate dal calore e si formano solo in assenza di ossigeno