Botulino, martedì le autopsie sui morti per intossicazione in Calabria

Continuano le indagini in Calabria, dove due persone sono morte e quattordici sono finite in ospedale per un'intossicazione da botulino dopo aver mangiato panini con salsiccia e cime di rapa acquistati da un commerciante ambulante a Diamante, in provincia di Cosenza. Domani, martedì 12 agosto, saranno eseguite le autopsie sulle due vittime: Luigi di Sarno, 52enne di Cercola, nel Napoletano, e Tamara D'Acunto, 45enne di Diamante. Lo stesso giorno finirà anche il tempo massimo di manifestazione dei sintomi di intossicazione: se non ci saranno nuovi casi nelle prossime 48 ore, hanno spiegato fonti ospedaliere, il cluster nato in Calabria potrebbe essere chiuso.

Le autopsie Le autopsie stabiliranno le cause della morte delle due vittime, Luigi di Sarno e Tamara D'Acunto. La Procura di Paola, guidata da Domenico Fiordalisi, ha affidato l'incarico a un collegio di medici dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro: oltre alle due autopsie, il collegio dovrà eseguire anche altri approfondimenti. I ricoverati Sono stazionarie, intanto, le condizioni dei pazienti ricoverati all'ospedale Annunziata di Cosenza. Complessivamente i degenti sono 14: 5 sono in terapia intensiva, 3 in pediatria e 6 nei reparti di area medica. Le indagini Per quanto riguarda le indagini, le persone iscritte nel registro degli indagati sono nove: cinque sono medici di due strutture sanitarie del cosentino che hanno avuto in cura le vittime prima del decesso. L'ipotesi è che i due pazienti non abbiano ricevuto una diagnosi tempestiva. Nell'inchiesta, affidata al sostituto procuratore Maria Porcelli, sono indagate anche altre quattro persone: si tratta dell'ambulante e di tre responsabili delle ditte produttrici del prodotto potenzialmente inquinato da botulino. Le ipotesi di reato sono, a vario titolo, di omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. Da quanto emerge, su questo fronte gli accertamenti si stanno concentrando sulle modalità di conservazione e somministrazione dell'alimento e non tanto sul prodotto in sé.