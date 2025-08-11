Contaminazione da botulino, richiamati lotti di 2 marche di friarielli

I richiami sono pubblicati sul sito del ministero della Salute nella sezione dedicata agli operatori e valgono per due lotti a etichetta Bel Sapore e due lotti a marchio Vittoria, con confezioni da un chilo, provenienti da uno stabilimento a Scafati, in provincia di Salerno

Due marchi di confezioni di friarielli alla napoletana sono stati ritirati dal mercato per sospetto rischio di contaminazione da botulino, con avvertenza di ritirare i prodotti anche in giacenza. I richiami sono pubblicati sul sito del ministero della Salute nella sezione dedicata agli operatori e valgono per due lotti a etichetta Bel Sapore e due lotti a marchio Vittoria, con confezioni da un chilo, provenienti da uno stabilimento a Scafati in provincia di Salerno. (BOTULINO, TUTTI I SINTOMI E QUALI SONO GLI ALIMENTI A RISCHIO)