Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Contaminazione da botulino, richiamati quattro lotti di due marche di friarielli

Cronaca
©Ansa

I richiami sono pubblicati sul sito del ministero della Salute nella sezione dedicata agli operatori e valgono per due lotti a etichetta Bel Sapore e due lotti a marchio Vittoria, con confezioni da un chilo, provenienti da uno stabilimento a Scafati, in provincia di Salerno

ascolta articolo

Due marchi di confezioni di friarielli alla napoletana sono stati ritirati dal mercato per sospetto rischio di contaminazione da botulino, con avvertenza di ritirare i prodotti anche in giacenza. I richiami sono pubblicati sul sito del ministero della Salute nella sezione dedicata agli operatori e valgono per due lotti a etichetta Bel Sapore e due lotti a marchio Vittoria, con confezioni da un chilo, provenienti da uno stabilimento a Scafati in provincia di Salerno. (BOTULINO, TUTTI I SINTOMI E QUALI SONO GLI ALIMENTI A RISCHIO)

Lotti n.060325 e n.280325 

Il prodotto, si legge nella scheda tecnica dei richiami con data 9 agosto, è commercializzato da Ciro Velleca, nome del produttore Stefano Amura, sede dello stabilimento a Scafati - Sa. I due lotti a marchio Bel Sapore sono il n.060325 con scadenza 6 marzo 2028 e il n.280325 con scadenza 28 marzo 2028; i due a marchio Vittoria sono il lotto n.280325 con scadenza il 28 marzo del 2028 e il lotto n.290425 con scadenza il 28 aprile del 2028. 

Approfondimento

Botulino, food truck Diamante: più cibi contaminati. Martedì autopsie

Cronaca: Ultime notizie

Botulino, food truck Diamante: più cibi contaminati. Martedì autopsie

Cronaca

Il 12 agosto saranno eseguite le autopsie su Luigi di Sarno e Tamara D'Acunto, le due persone...

Contaminazione da botulino, richiamati lotti di 2 marche di friarielli

Cronaca

I richiami sono pubblicati sul sito del ministero della Salute nella sezione dedicata agli...

Bimbo muore dopo aver mangiato un biscotto a Vasto, richiesta autopsia

Cronaca

Tragedia durante la notte di San Lorenzo. Il piccolo è stato portato in ospedale dopo aver...

West Nile, morto 83enne nel Casertano. Nove morti nel Lazio

Cronaca

L'uomo morto a Caserta, ricoverato da alcuni giorni, è deceduto all'ospedale Sant'Anna e San...

Fano, la festa in villa finisce con circa 100 intossicati

Cronaca

L'episodio è avvenuto lo scorso sabato, durante un evento che ha visto la presenza di circa 800...

Cronaca: i più letti