Contaminazione da botulino, richiamati lotti di 2 marche di friarielli

Due marchi di confezioni di friarielli alla napoletana sono stati ritirati dal mercato per sospetto rischio di contaminazione da botulino, con avvertenza di ritirare i prodotti anche in giacenza. I richiami sono pubblicati sul sito del ministero della Salute nella sezione dedicata agli operatori e valgono per due lotti a etichetta Bel Sapore e due lotti a marchio Vittoria, con confezioni da un chilo, provenienti da uno stabilimento a Scafati in provincia di Salerno. (BOTULINO, TUTTI I SINTOMI E QUALI SONO GLI ALIMENTI A RISCHIO)
Lotti n.060325 e n.280325
Il prodotto, si legge nella scheda tecnica dei richiami con data 9 agosto, è commercializzato da Ciro Velleca, nome del produttore Stefano Amura, sede dello stabilimento a Scafati - Sa. I due lotti a marchio Bel Sapore sono il n.060325 con scadenza 6 marzo 2028 e il n.280325 con scadenza 28 marzo 2028; i due a marchio Vittoria sono il lotto n.280325 con scadenza il 28 marzo del 2028 e il lotto n.290425 con scadenza il 28 aprile del 2028.