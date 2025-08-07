Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

I benefit aziendali più strani del mondo, dal pisolino al maggiordomo. La classifica

Economia fotogallery
12 foto
Ipa/Getty

Sono diversi i benefit che, in giro per il mondo, sono stati introdotti dalle aziende per cercare di migliorare la produttività dei propri dipendenti e garantire un maggior equilibrio tra lavoro e vita. L’Osservatorio Coverflex Italia ha raccolto i 10 esempi più curiosi, insoliti e creativi

Economia: Ultime gallery

Benefit aziendali più strani del mondo, dal pisolino al maggiordomo

Economia

Sono diversi i benefit che, in giro per il mondo, sono stati introdotti dalle aziende per cercare...

12 foto

Casa in montagna, le località italiane più care: la classifica

Economia

Secondo una ricerca di AbitareCo ripresa da Milano Finanza, gli investimenti in alta quota stanno...

13 foto

Top Manager Reputation luglio 2025, la classifica

Economia

Stilata la classifica delle figure apicali delle principali aziende in Italia con la miglior...

11 foto

Pane, pesce, frutta: in oltre 200 Comuni nessun negozio al dettaglio

Economia

Questa la fotografia emersa da un’indagine condotta da Unioncamere, presentata nel corso di...

9 foto

Guerra dei dazi Usa e Ue, quali effetti e chi pagherebbe il conto

Economia

Quali saranno le conseguenze dei dazi imposti dal presidente Usa Donald Trump sull'economia dei...

12 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 7 agosto

    Lifestyle

    Tutto pronto per una nuova giornata: le stelle saranno dalla tua parte? Se sei curioso di sapere...

    Euro e pagamenti, l’intervento della Bce in difesa del contante

    Economia

    La Banca centrale europea sta lavorando per proteggere la diffusione dell’euro cash e rendere il...

    Roma tra 10 migliori città al mondo per workcation. La classifica 2025

    Economia

    Roma, anche per il 2025, si conferma tra le migliori destinazioni al mondo per il “workcation”,...

    Rome Colosseum ( Coliseum ). The Roman Colosseum, Rome, Italy