I benefit aziendali più strani del mondo, dal pisolino al maggiordomo. La classifica
Sono diversi i benefit che, in giro per il mondo, sono stati introdotti dalle aziende per cercare di migliorare la produttività dei propri dipendenti e garantire un maggior equilibrio tra lavoro e vita. L’Osservatorio Coverflex Italia ha raccolto i 10 esempi più curiosi, insoliti e creativi
- Dal pisolino in ufficio alla sauna aziendale. Sono diversi i benefit che, in giro per il mondo, sono stati introdotti dalle aziende per cercare di migliorare la produttività dei propri dipendenti, aumentare il benessere aziendale e garantire un maggior equilibrio tra lavoro e vita. L’Osservatorio Coverflex Italia, come riporta Primaonline, ha raccolto i 10 esempi più curiosi, insoliti e creativi a livello internazionale
- In Giappone prende sempre più piede il pisolino in ufficio, detto Inemuri. In questo Paese riposare alla scrivania durante gli orari di lavoro è considerato segno di dedizione e non certo pigrizia. Molte aziende, infatti, incoraggiano l’Inemuri per favorire la produttività e il benessere dei propri dipendenti
- Tra i benefit più strani scovati in Italia, l’Osservatorio Coverflex cita il maggiordomo aziendale. Grazie a questo servizio, è prevista una persona che durante il giorno si occupa delle commissioni personali dei dipendenti: in questo modo, si libera più tempo da sfruttare in maniera diversa dopo il lavoro e si riduce lo stress quotidiano
- In Francia tra i benefit aziendali più apprezzati c’è quello che garantisce il diritto alla disconnessione. Nel Paese, infatti, non rispondere alle e-mail o alle telefonate di lavoro fuori dall’orario d’ufficio è un diritto riconosciuto. Per ricaricare mente e corpo dei dipendenti, alcune aziende organizzano anche weekend di digital detox
- In Thailandia è previsto il love leave: il congedo per appuntamenti romantici. Alcune aziende, infatti, concedono giorni extra di ferie ai dipendenti single per coltivare nuove relazioni
- Nella lista c’è anche la Germania, con un bonus per i ciclisti. Si tratta, in particolare, di incentivi economici o rimborsi chilometrici per chi va al lavoro in bicicletta. L’obiettivo è promuovere salute e sostenibilità
- Un benefit curioso garantito da alcune aziende degli Stati Uniti è il Pawternity leave. Si tratta di giorni di permesso retribuiti accordati ai dipendenti per accogliere in casa un nuovo animale domestico. Previsti anche benefit aggiuntivi come, ad esempio, l’assicurazione veterinaria
- Nei Paesi Bassi i benefit riguardano anche le biciclette aziendali, che vengono fornite in leasing. Attenzione anche sull’home office: i dipendenti, infatti, ricevono dei fondi per arredare la postazione di lavoro a casa in modo ergonomico e funzionale
- In Belgio alcune società prevedono come benefit sia l’auto aziendale sia la copertura totale delle spese per il carburante. La fuel card aziendale può essere utilizzata anche per motivi personali
- Uno dei benefit più curiosi della Finlandia è la sauna aziendale. In molte aziende finlandesi, infatti, è presente una sauna interna per favorire relax e socializzazione
- In Danimarca si punta su babysitter aziendale e parità genitoriale. Nel Paese, infatti, diverse aziende prevedono supporto economico per la cura dei figli e congedi parentali bilanciati e utilizzabili da entrambi i genitori
- “Questi benefit non sono solo espressione di generosità aziendale ma veri investimenti nel benessere dei dipendenti, capaci di aumentare l’impegno, la lealtà e la produttività. Il futuro del lavoro non si gioca più soltanto su stipendi e bonus ma su un welfare aziendale strutturato che diventa leva strategica per attrarre e trattenere i talenti”, ha detto Andrea Guffanti, General Manager di Coverflex