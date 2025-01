Diritto alla disconnessione, come funziona nel mondo

Introduzione

Il diritto alla disconnessione è diventato sempre più rilevante a seguito del Covid e del conseguente sviluppo dello smart working. Nel mondo si procede però in ordine sparso, a cominciare dall’Europa. In Ue risulta in qualche modo normato – nel senso che esiste una legislazione pertinente – in 13 Stati membri. Ci sono però variazioni in termini di ambito, definizione, attuazione e applicazione. Francia, Spagna, Belgio (l'Italia è un caso particolare) per esempio, sono stati i primi Paesi con una legislazione nazionale sul diritto alla disconnessione.

Molti altri Paesi - Bulgaria, Cipro, Grecia, Croazia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia, Slovacchia - hanno introdotto altre formule, come emendamenti alle leggi nazionali esistenti o linee guida nazionali per stabilire questo diritto