Auto, l’assicurazione furto e incendio per una Tesla costa 28% in più

Introduzione

Dopo i ripetuti atti di vandalismo sulle auto Tesla in diversi Paesi nel mondo, il costo per le polizze furto e incendio per le vetture di questo marchio è schizzato in alto. Il portale per la comparazione dei prezzi Facile.it ha condotto un’analisi facendo emergere un rincaro in Italia fino al 28% su base annua. Cosa sta succedendo e quanto costa assicurare una macchina prodotta dall’azienda di Elon Musk?