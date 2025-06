Imu sulla seconda casa, le città in cui si spende di più e di meno

Da ricordare che l’Imu non si paga sulla prima casa, cioè sull'abitazione nella quale si vive abitualmente e si ha la residenza anagrafica. C’è l’eccezione delle case di lusso: l’Imu, infatti, si paga anche per l'abitazione principale se essa è un immobile di lusso che rientra in determinate categorie catastali. Tornando alla prima casa non di lusso, sono esenti anche le pertinenze: una per ogni categoria, quindi una sola cantina o un solo box. Tuttavia, se una di queste pertinenze viene affittata bisogna pagare l'Imu. L'imposta, in ogni caso, va pagata dai proprietari di seconde case, di immobili in affitto o concessi in comodato, e di quelli non utilizzati direttamente dal proprietario. Sono previste esenzioni e riduzioni dell’imposta

Per approfondire: Mercato immobiliare, a inizio 2025 +11% di compravendite. In testa Genova e Torino