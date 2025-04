Dazi, è allarme invasione di merce cinese. Italia: "Ue adotti misure"

Introduzione

Che impatto avrà la guerra commerciale dei dazi tra Usa e Cina sul made in Italy? I risvolti potrebbero non essere positivi e dunque il governo italiano chiederà alla Commissione europea di attivare subito "misure di salvaguardia" per evitare "l'invasione" di prodotti cinesi che non troveranno più sbocco sul mercato americano. Ad anticipare la strategia di intervento è stato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso