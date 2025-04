Guerra dazi Cina-Usa, cosa pensano gli analisti sui rischi per Pechino

Introduzione

I grandi giornali americani analizzano la Cina di Xi Jinping, alla luce della guerra commerciale tra Washington e Pechino: il Dragone continua a puntare a un tasso di crescita economica di "circa il 5%", target considerato ambizioso dagli osservatori ancor prima che entrassero in vigore i dazi Usa.

Per il New York Times, Xi è di fronte a quello che potrebbe essere il test più difficile per la sua leadership dopo la pandemia di Coronavirus.