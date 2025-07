Fringe benefit, come vanno tassate le auto aziendali?

A questo proposito, con la circolare n. 10/2025, l’Agenzia ha evidenziato la rilevanza della data di consegna del veicolo al dipendente. In base al quadro normativo delineato, l’Agenzia rileva che, nel caso in esame, il contratto di assegnazione risulta stipulato il 27 dicembre 2024 e la consegna del veicolo, come richiesto dal cliente, è prevista non prima del 1° luglio 2025. In questi casi, quindi, non si rientra nel regime transitorio del comma 48­bis, quindi con l’applicazione previgente, in quanto l'immatricolazione e la consegna non avvengono entro il 31 dicembre 2024. E non trova applicazione la nuova disciplina della legge di Bilancio 2025, in quanto i requisiti previsti sempre alla lettera a del comma 4 dell'articolo 51 del Tuir, cioè sottoscrizione del contratto, immatricolazione e consegna, non si verificano tutti nel 2025