730, dalle omissioni ai rimborsi persi: gli errori cui fare attenzione

"Il precompilato ha semplificato l’accesso, ma non ha risolto la complessità. Manca spesso ciò che fa davvero la differenza: alcune spese che generano rimborsi, le valutazioni da parte di un soggetto competente, la personalizzazione. Bisogna aiutare le persone a non fermarsi all’apparenza di un clic, ma a prendersi il rimborso che spetta loro, con il giusto supporto, senza ansie e con piena consapevolezza", spiegano Giovanni Pizza e Fabrizio Pinci di BonusX, la startup a vocazione sociale nata per aiutare i propri utenti a scoprire bonus e agevolazioni. "In un sistema fiscale dove ogni dettaglio conta, trascurare la fase di controllo e verifica può trasformare una semplice dichiarazione in un’occasione mancata o, peggio, in un problema complesso da risolvere", conclude Pinci.

Per approfondire: 730 precompilato, come portare in detrazione le spese per la casa