Modello 730/2025, quali documenti conservare e per quanti anni

Sia per i rimborsi sia per eventuali controlli retroattivi, i tempi di conservazione dei documenti differiscono in base al tipo di reddito dichiarato ma in linea generale vale la regola di non eliminarli troppo in fretta. Per quanto riguarda il “quadro A” del modello 730, relativo al possesso di terreni agricoli o non coltivati, documenti come la visura catastale e i certificati di successione andrebbero tenuti da parte per sempre anche per eventuali dispute legali. Una scelta simile riguarda il “quadro B” riservato ai redditi derivanti dagli immobili come garage, appartamenti e case, inclusa quella adibita ad abitazione principale