Modello 730, quando arrivano i rimborsi Irpef? Cosa sapere

Introduzione

La scadenza per inviare il Modulo 730/2025, dichiarazione dei dipendenti e pensionati, è fissata per il 30 settembre. C'è chi però lo ha già inviato. La data di presentazione influisce sulle tempestiche per vedersi accreditati i rimborsi Irpef, nel caso in cui spettino. Ecco cosa sapere.