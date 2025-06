Borse di studio post-laurea, come cambia il regime fiscale

Ma cosa dice a questo proposito il MUR? Contattato dal Corriere, il Ministero fa sapere che, a loro avviso, il problema non sussiste in quanto il principio di non retroattività della legge mette in salvo le borse di studio assegnate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa dal rischio di perdere l'esenzione Irpef. Inoltre, precisano che per le nuove borse di studio la ratio alla base della scelta di garantire l'esenzione dalla tassazione solo a quelle che rientrano nella fattispecie degli “incarichi di ricerca” è quella di incentivare l'utilizzo di queste nuove forme contrattuali ritenute dal legislatore più tutelanti di quelle preesistenti.

