Medicina, dal 23 giugno aprono le iscrizioni. Esame il 20 novembre

La prova di esame consiste nella somministrazione di 31 quesiti per ognuna delle 3 materie del Semestre aperto (Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia), per un totale di 93 domande: 15 a risposta multipla con 5 opzioni di risposta - di cui solo una corretta - e 16 a completamento. Per ogni prova si avranno a disposizione 45 minuti. I punteggi conseguiti nei singoli esami saranno validi per la formazione della graduatoria nazionale, che stabilirà chi potrà continuare a studiare Medicina e chi dovrà cambiare facoltà. Il voto sarà espresso in trentesimi, con la possibilità anche della lode. È attribuito 1 punto per ogni risposta esatta, 0 per ogni risposta omessa, -0,25 per ogni risposta errata. Per tutte e tre le prove il punteggio massimo complessivo è di 93 punti. Il punteggio minimo per poter accedere alla graduatoria nazionale non dovrà essere inferiore a 18/30 in ogni singola prova