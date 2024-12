Medicina, 10 scoperte che hanno segnato il 2024

Tra le scoperte più rilevanti del 2024 si annovera sicuramente un posto in primo piano un risultato riconosciuto dalla rivista Science come "Breakthrough of the Year” (il più importante progresso scientifico dell'anno): un'iniezione semestrale per prevenire le infezioni da Hiv. Un progresso straordinario, reso possibile da lenacapavir, un antiretrovirale a lunga durata d'azione già approvato per il trattamento delle persone sieropositive resistenti alle terapie standard. Attualmente, una soluzione a lunga durata d'azione esiste già: si tratta di cabotegravir, che prevede un'iniezione ogni due mesi (non ancora disponibile in Italia). Tuttavia, lenacapavir (non ancora approvato) promette di rivoluzionare ulteriormente la prevenzione, in quanto richiede solo due somministrazioni all'anno. L'efficacia di questa terapia è stata dimostrata da numerosi studi, incluso un recente trial clinico di fase III pubblicato sul New England Journal of Medicine. I risultati evidenziano una capacità di prevenire le infezioni da HIV con un’efficacia prossima al 100%, grazie a un meccanismo d'azione innovativo che impedisce al virus l’ingresso nelle cellule. L’introduzione a livello globale di questo genere di terapia, però, “dipenderà dall’accessibilità economica, dagli accordi di produzione e da una solida infrastruttura sanitaria. Di certo c’è che siamo di fronte a un passo storico per ridurre la portata globale della crisi sanitaria legata ad Hiv”, ha sottolineato Science