Perché medici di base sono sempre meno: in 4 Regioni quasi introvabili

Introduzione

I medici di base stanno diventando oramai “introvabili”, in diverse zone sia del Nord che del Sud Italia sono quasi “scomparsi”. È inquietante lo spaccato che viene offerto dal X Congresso interregionale della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie (Simg) di Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, che si terrà a Colli del Tronto - in provincia di Ascoli Piceno - il 4 e 5 aprile. Secondo i dati già forniti, infatti, alcune aree di queste regioni sono completamente senza medici di Medicina generale. Secondo il Congresso, l'attesa riforma delle Case di comunità "rischia di non risolvere il problema"