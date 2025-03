Ora legale e "jet-lag", cosa mangiare dopo aver spostato le lancette

Introduzione

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo andranno spostate le lancette dell’orologio avanti di un’ora. Il nuovo orario e l’arrivo dell’ora legale ci accompagnerà fino alla notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, quando le lancette torneranno indietro accogliendo il nuovo inverno. Ma questo passaggio, per alcuni, può essere vissuto alla stregua di un vero e proprio jet-lag, con i possibili disagi del caso. Come combattere questa situazione, anche aiutandosi con l’alimentazione? A rispondere a questa domanda ci ha pensato all'Adnkronos Salute Mauro Minelli, specialista in Allergologia e Immunologia clinica e docente di Fondamenti di dietetica e nutrizione all'Università Lum