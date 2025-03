Ora legale 2025, quando vanno spostate le lancette dell'orologio

Torna l'ora legale, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo le lancette andranno spostate in avanti, dalle 2 alle 3. Più luce naturale uguale maggiore risparmio energetico e parecchi benefici per la salute dell'uomo ascolta articolo

Tra 12 giorni arriva l’ora legale in Italia. Esattamente notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo quando toccherà spostare le lancette avanti di un’ora. Il nuovo orario ci accompagnerà fino alla notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, quando le lancette torneranno indietro accogliendo il nuovo inverno.

Risparmio energetico L’adozione dell’ora legale comporta il rinvio dell’uso della luce artificiale durante il giorno. Spostando le lancette in avanti, si ritarda la necessità di accendere luci in casa e lampioni in città, riducendo così i consumi energetici anche se non di molto visto che le giornate si allungano anche oltre l’orario di lavoro in cui si consuma più elettricità. Il calcolo dei risparmi in Italia viene gestito da Terna, la società che monitora la rete elettrica. Da oltre vent’anni, Terna stima i risparmi di energia dovuti al cambio ora, con un risparmio medio che corrisponde a circa lo 0,2% del fabbisogno totale.

Beneficio economico Nel 2024, ad esempio, si stima che l’Italia abbia risparmiato circa 90 milioni di euro grazie all’adozione dell’ora legale. I circa 370 milioni di kWh di minori consumi di elettricità equivalgono al fabbisogno medio annuo di oltre 150 mila famiglie. Dal 2004 al 2023, secondo l’analisi della società Terna guidata da Giuseppina Di Foggia, il minor consumo di energia elettrica per l’Italia dovuto all’ora legale è stato in tutto di circa 11,7 miliardi di kWh e ha comportato, in termini economici, un risparmio per i cittadini di circa 2,2 miliardi di euro.