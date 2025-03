Chi era Aurora Bellini, la studentessa morta in gita scolastica

"Ragazza solare e piena di vita"

Cresciuta nel piccolo centro della Maremma insieme alla sorella gemella e ai genitori, Aurora viene descritta come una “ragazza solare e piena di vita”. Amava dipingere e disegnare. Un’esistenza spezzata, la sua, per un malore improvviso che ha trasformato un viaggio spensierato in una tragedia. Partita da Napoli lo scorso lunedì 17 marzo, la giovane si è accasciata nella cabina che condivideva con una compagna di classe dopo aver accusato un malore (ma i dettagli precisi saranno confermati solo dopo l’autopsia). L'intervento dei soccorsi è stato tempestivo. Un medico, insieme al personale sanitario e alla Guardia Costiera, ha provato a rianimare la ragazza ma la sua condizione è apparsa da subito critica. Le prime valutazioni mediche non escludono l’ipotesi di un infarto. Intanto, la Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per fare luce sull’accaduto