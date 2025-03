Incidente in laboratorio, malori in istituto a Merano: 3 intossicati

È successo all'istituto tecnico per turismo e biotecnologia Marie Curie. Sul posto è in corso un intervento da parte di ambulanze, vigili del fuoco e polizia

Diversi studenti dell'istituto tecnico per turismo e biotecnologia Marie Curie a Merano hanno accusato sintomi di malessere. Secondo le prime informazioni i problemi sarebbero stati accusati dopo un incidente che si sarebbe verificato durante un esperimento nel laboratorio di chimica. Tre ragazzi sarebbero rimasti intossicati, nessuno in maniera grave. Sul posto è in corso un intervento da parte di ambulanze, vigili del fuoco e polizia.