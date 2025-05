Crolla palazzo durante lavori nel Leccese, 4 operai feriti non gravi

Una palazzina in corso di ristrutturazione è crollata in via Ronchi a Magliano, frazione di Carmiano, in provincia di Lecce. Quattro operai rimasti feriti sono stati estratti dalle macerie dai vigili del fuoco e portati con le ambulanze in ospedale. Le loro condizioni - a quanto viene riferito - non sarebbero gravi. La zona è stata isolata per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri. Ancora da chiarire le cause del crollo.