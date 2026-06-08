Un'aggressione di gruppo, di pomeriggio in centro a Milano. La vittima è Anna Aksamit, modella polacca di 30 anni, molestata venerdì scorso da 7-8 uomini: "Stavo andando a fare la spesa, mi hanno inseguita e hanno iniziato a colpirmi alla testa. Un giovane ha sentito le urla ed è intervenuto", ha raccontato la ragazza al Corriere, spiegando che poco dopo le 14, mentre stava andando a fare la spesa, è stata inseguita, molestata e picchiata da un gruppo di giovani in via Livenza, zona Porta Romana. In un primo momento si era spaventata e aveva provato a cambiare marciapiede, ma il gruppo l'ha seguita. "Appena li ho visti ho avuto una brutta impressione e ho deciso di cambiare strada per evitarli", ha raccontato la modella. "Ma non è servito: ormai mi avevano presa di mira". Secondo la sua ricostruzione, il gruppo avrebbe iniziato a seguirla e in pochi istanti gli aggressori l'avrebbero raggiunta e circondata. "Mi hanno inseguita e hanno iniziato a toccarmi", ha spiegato. "Ho cercato in tutti i modi di oppormi, ma erano troppi". Al suo rifiuto, la situazione sarebbe subito degenerata. "Hanno iniziato a colpirmi con pugni al volto e all'addome".