Giornata disturbo bipolare, in Italia ne soffrono 600mila persone

Il disturbo bipolare può manifestarsi in modo diverso da individuo a individuo. Alcuni possono addirittura non esserne consapevoli e, per questo, la corretta individuazione della patologia e il trattamento spesso arrivano “dopo 5/10 anni dall’insorgenza dei primi sintomi, in occasione di crisi particolarmente acute”, spiega la Fondazione Duedime. A questa latenza contribuiscono anche i pregiudizi sociali riguardo il disturbo stesso e, in generale, nei confronti della salute mentale