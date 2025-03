Dai tumori al cuore, in Paesi Ocse 15% diagnosi errate o tardive

Sono circa una su sei. Gli effetti si vedono non solo sulle sofferenze per i pazienti ma anche sui costi elevatissimi che ricadono sui sistemi sanitari. L'organizzazione, in un rapporto appena pubblicato, stima che il peso economico complessivo di questi errori possa raggiungere il 17,5% della spesa sanitaria, pari a circa 1,8% del Pil.

Fino al 15% delle diagnosi effettuate, quasi una su 6, nei Paesi Ocse è errata o arriva troppo tardi. A essere particolarmente a rischio sono le patologie complesse: sepsi, malattie rare, tumori a sviluppo lento, i problemi cardiovascolari nei giovani e sindromi post-virali come il Long Covid.

Gli effetti di questi errori non solo ricadono sulle sofferenze per i pazienti, ma fanno aumentare di molto i costi, incidendo sui sistemi sanitari. In un rapporto appena pubblicato l'Ocse stima che il peso economico complessivo di questi errori possa raggiungere il 17,5% della spesa sanitaria, pari a circa 1,8% del Pil. E le categorie sociali più esposte sono quelle economicamente più fragili e al contempo quelle più forti. Se si riuscisse a dimezzare la frequenza degli errori, si potrebbe arrivare a ridurre fino all'8% della spesa sanitaria annuale, pari ad risparmio globale di oltre 676 miliardi di dollari ogni anno.

Tre tipi di errori

Il rapporto esamina tre tipi diversi di errori diagnostici.

Sovradiagnosi: quando si individuano malattie che non avrebbero mai dato sintomi o problemi ed è il caso di tumori diagnosticati grazie a screening sempre più precoci, che però portano a trattamenti inutili e a volte dannosi.

Sottodiagnosi: quando la malattia non viene riconosciuta o viene liquidata come qualcosa di meno grave. Succede spesso con i disturbi psichiatrici o con patologie nuove e complesse come il Long Covid.

Diagnosi errata: quando si individua la malattia sbagliata, portando il paziente su un percorso terapeutico inefficace o forse peggio ancora nocivo.

Secondo l'Ocse, chi appartiene a fasce sociali più deboli, con minore accesso a cure specialistiche, ha un rischio maggiore di sottodiagnosi. Come, talvolta, chi può permettersi più visite ed esami rischiando una sovradiagnosi, spesso guidata da una medicina sempre più difensiva e tecnologica, ma non sempre efficace.