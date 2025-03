Ospedali in crisi? Arriva dispenser che aiuta infermieri e pazienti: l'equity crowdfunding

È online sul portale Mamacrowd la campagna di equity crowdfunding di Bepi Dispenser, il primo distributore automatico di farmaci al letto del paziente ospedaliero. Il dispositivo ha una capacità di 60 pillole, sufficiente a gestire la terapia per tutta la durata della degenza per la maggior parte dei pazienti e consente l’aggiunta o modifica dei farmaci in tempo reale; soltanto il personale autorizzato può caricare le pillole, grazie a un sistema di accesso protetto e tracciato.

Crisi ospedaliera

Uno studio ha evidenziato come superando il rapporto di 5 pazienti per ogni infermiere la mortalità e la durata della degenza aumentino progressivamente; in Europa e in Italia, dove la situazione è critica da questo punto di vista, si arriva a superare frequentemente i 12 pazienti per infermiere, con aumenti della mortalità e delle complicanze anche del 50% e della durata della degenza ospedaliera del 20%.

A causa del sovraccarico del personale infermieristico, recenti studi mostrano che circa un paziente su quattro subisce un evento avverso durante la sua degenza ospedaliera e quasi la metà di questi è dovuto a errori nella distribuzione dei farmaci. Il modello di business di Bepi, per cui sono stati depositati due brevetti, in fase di rilascio, si basa sull’associazione tra dispenser e paziente tramite braccialetto, mentre il macchinario viene fornito in comodato d’uso, con una fatturazione calcolata sull’effettivo utilizzo