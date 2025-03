Introduzione

Dopo la legge sull'oblio, arriva un altro importante passo avanti per i pazienti oncologici: la Camera ha dato il primo via libera a nuove norme 'salva-lavoro' che prevedono permessi più lunghi e maggiori tutele per gli oltre 4 milioni di italiani colpiti da tumore.

Le novità sono contenute in una proposta di legge che è stata approvata in prima lettura all'unanimità (passa ora al Senato). Introduce misure sul diritto alla conservazione del posto e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti, e croniche