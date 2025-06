Turismo, ecco le mete più scelte dagli italiani per l’estate

Per quanto riguarda i grandi viaggi e le mete esotiche, si registra un boom per l’Africa, l’Asia e le Americhe. Il desiderio di avventura e di scoperta, infatti, porta molti italiani a varcare i confini europei. Il Madagascar è tra le mete più richieste per il 2025, insieme a Thailandia e Malesia, apprezzate per l’equilibrio tra cultura, natura e relax. Cresce anche l’interesse per il Centro e Sud America, con il Messico, la Repubblica Dominicana, El Salvador e la Colombia in cima alle preferenze. Chi ama i viaggi avventura guarda con attenzione all’Uruguay e al Vietnam, mete ideali per chi cerca autenticità e itinerari meno battuti. Giappone, Corea del Sud e Cina si confermano destinazioni forti, in particolare per i giovani viaggiatori e gli appassionati di cultura orientale

