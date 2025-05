L'estate 2025 sarà single-friendly, il boom del turismo "solo travel"

Secondo le stime di settore, entro la fine del 2025 il mercato globale del turismo per single dovrebbe superare i 150 miliardi di dollari. I dati ISTAT evidenziano una netta espansione delle famiglie monocomponente e un numero crescente di persone tra i 30 e i 50 anni che scelgono di viaggiare senza legami o in cerca di nuove connessioni. Il trend, in Italia, è stato accelerato dalla crescita dei single che oggi rappresentano circa il 35% della popolazione adulta, + 29% rispetto a dieci anni fa