Introduzione

Secondo uno studio condotto dall’Osservatorio Life Science Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, il 65% dei pazienti si dice interessato a utilizzare le terapie digitali guidate da software (DTx) e circa la metà dei medici specialisti sarebbe disposta a prescriverle.

In Italia però non esiste ancora una normativa di riferimento specifica: nel giugno 2023 è stata presentata una proposta di legge che ha l’obiettivo di definire ambiti d'uso per le DTx e istituire organi per la valutazione e il monitoraggio delle soluzioni.

"Negli ultimi anni abbiamo assistito all'estero allo sviluppo delle terapie digitali - ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci - Queste soluzioni al momento sono utilizzate in vari ambiti - quello psichiatrico ma anche in endocrinologia, reumatologia e oncologia - e analizzando le pipeline di sviluppo, sia in ambito farmacologico che nell'ambito di dispositivi medici, dobbiamo prepararci al futuro ingresso di queste innovazioni anche nel nostro mercato".